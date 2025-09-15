США заявили о неготовности полностью отказаться от обогащенного урана из РФ

Фото: depositphotos/borjomi88

Соединенные Штаты пока не готовы полностью отказаться от закупок российского обогащенного урана. Об этом сообщил глава Минэнерго США Крис Райт в интервью Bloomberg.

Вместе с тем американцы уже приближаются к этому моменту, подчеркнул чиновник. По его словам, в Вашингтоне хотят стать свидетелями стремительного роста потребления урана в США за счет крупных и малых модульных реакторов. В связи с этим страна нуждается в больших объемах внутреннего производства урана и обогатительных мощностей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести "серьезные санкции" в отношении России при условии, что страны НАТО сделают то же самое, а также прекратят закупку российской нефти.

Помимо этого, Трамп потребовал, чтобы страны Альянса ввели пошлины на китайскую продукцию в размере 50–100%. Они будут отменены после завершения украинского конфликта, уточнил лидер США.