Фото: legion-media.com/Daniel Torok

США хотят, чтобы европейские страны ввели новые санкции против России. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

Как он объяснил, американский лидер Дональд Трамп ждет от своих партнеров из Европы аналогичных действий, к которым они подталкивают Вашингтон.

Вместе с тем госсекретарь подчеркнул, что президент США прикладывает все усилия для урегулирования кризиса на Украине. По его словам, Трамп "унаследовал" этот конфликт и ищет способы его завершить, тратя на это огромное количество политического капитала, энергии и времени.

При этом Рубио не стал напрямую критиковать Россию после инцидента с беспилотниками у польской границы, вместо этого отметив, что Киев атакует российскую территорию.

"Насколько я понимаю, эти операции с дронами ведутся далеко от линии фронта. Они не влияют на боевые действия на фронте и направлены в основном на то, чтобы ослабить друг друга", – заявил он.

Политик подчеркнул, что затяжной характер конфликта требует его скорейшего завершения, добавив, что никто в мире не приложил столько усилий для этого, как Трамп.

"Но в итоге стороны должны сами согласиться (заключить мир. – Прим. ред.)", – добавил глава Госдепа США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что Европа мешает урегулированию конфликта на Украине. По его словам, никто не хочет понять суть кризиса, включая Евросоюз, который игнорирует первопричины.

В свою очередь, глава МИД Польши Радослав Сикорский отмечал, что страны Европы не желают вступать в военный конфликт с Россией. Он уточнил, эффективность гарантий безопасности для Украины сомнительна, так как их предоставление может означать готовность европейских стран вступить в военный конфликт.