"Известия": новая встреча России и США по "раздражителям" пройдет в октябре

Фото: depositphotos/borjomi88

Россия и Соединенные Штаты запланировали третью встречу по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях на осень этого года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

Уточняется, что данные консультации могут пройти уже в октябре. В американском посольстве не стали опровергать эту информацию.

"Мы рассчитываем продолжить эти переговоры в будущем, когда это будет удобно обеим сторонам", – отметили в дипмиссии США.

В 2025 году российская и американская делегации провели уже два раунда консультаций: в феврале и в апреле. Оба этапа переговоров прошли на стамбульской площадке.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подтверждал, что третий раунд консультаций России и США по "раздражителям" пройдет этой осенью. Министр напомнил, что стороны уже обсудили вопросы виз, функционирования посольств и дипломатической собственности, а также работу диппредставительств.

В Кремле также указывали, что Владимир Путин готов и будет рад встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Москве, приглашение российского лидера все еще в силе. Дальнейшие решения со своей стороны должна принять американская сторона.