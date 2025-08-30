Дипломат Климов: РФ добивается от США скорейшего снятия санкций на работу посольств

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Россия добивается от США скорейшего взаимного снятия ограничений на работу посольств, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Собеседник агентства уточнил, что российская сторона неоднократно указывала американцам, что нынешнее положение дел не позволяет оказывать качественные консульские услуги гражданам обеих стран, и ситуацию нужно менять. Однако сроки выхода на конкретные договоренности во многом зависят от Вашингтона, уточнил Климов.

По его словам, в отличие от американцев, которые практически полностью прекратили выдавать визы россиянам, российские консульства, несмотря на кадровые трудности, продолжают визовую работу.

Дипломат напомнил, что в конце 2016 года администрация бывшего американского президента Барака Обамы потребовала закрыть генконсульства России в Сан-Франциско и Сиэтле. В качестве ответа Россия была вынуждена принять зеркальные меры в отношении американских генконсульств в РФ.

США, несмотря на ряд подвижек, еще не готовы всерьез решить проблемы, созданные вокруг работы дипломатических представительств, сказал ранее помощник российского президента Юрий Ушаков. Он отметил, что в российско-американские консультации по устранению раздражителей в отношениях входит большое число сложных вопросов, в том числе и снятие напряженности вокруг посольств.