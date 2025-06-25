Ушаков заявил, что США еще не готовы решить трудности вокруг диппредставительств

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Вашингтон, несмотря не ряд подвижек, еще не готов всерьез решить созданные вокруг работы дипломатических представительств проблемы. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, в российско-американские консультации по устранению раздражителей в отношениях входит большое количество сложных вопросов, в том числе и снятие напряженности вокруг посольств.

"Вопросы снятия напряженности вокруг дипмиссий, они касаются и вопросов возвращения Российской Федерации захваченных у нее дипломатических объектов, в том числе дач и зданий консульств", – цитирует Ушакова РИА Новости.

Делегации РФ и США провели переговоры в Эр-Рияде 18 февраля, на которых договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне. Затем, 27 февраля, представители сторон встретились в Стамбуле, где обсудили конкретные шаги в сфере нормализации работы дипмиссий с обеих сторон.

В апреле российские и американские делегации вновь провели переговоры в Стамбуле. В ходе беседы обсуждались вопросы регулирования и нормализации российско-американских отношений по линии МИД и Госдепартамента.

В рамках переговоров делегации указали на необходимость устранения "раздражителей", которые возникли при администрации экс-президента США Джо Байдена. Подчеркивалось, что это позволит укрепить доверие между странами и восстановить полноценные межгосударственные связи.

При этом в июне США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств. Такую информацию привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

