Дональд Трамп принял верительные грамоты у нового посла РФ в США

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял верительные грамоты у нового посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Теперь Дарчиев официально вступил в должность главы российской дипломатической миссии в США. До этого дипломат работал в российском посольстве в ранге советника-посланника.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что завершает свою работу в качестве главы дипмиссии в республике. По словам дипломата, он пробыл в Турции 14 лет, из них 6 лет – в Стамбуле и 8 – в Анкаре.

Посол РФ в Швеции Сергей Беляев рассказал о психологическом давлении на российскую дипломатическую миссию в стране. По его словам, для оказания давления рядом с территорией посольства с разрешения шведских правоохранительных органов на постоянной основе проводятся антироссийские акции и митинги.