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11 июня, 20:47

Политика

Посол России Ерхов заявил о завершении своей работы в Турции

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что завершает свою работу в качестве главы дипмиссии в республике. Такое заявление он сделал во время приема в посольстве по случаю Дня России.

По словам дипломата, он пробыл в Турции 14 лет, из них 6 лет – в Стамбуле и 8 – в Анкаре.

"И сегодня (11 июня 2025 года. – Прим. ред.), подводя итоги, хочу от всей души поблагодарить турецкое правительство, МИД Турции, весь турецкий народ за гостеприимство и бесценное содействие, которое мне оказывалось в выполнении моей миссии", – передает слова Ерхова ТАСС.

Посол также поблагодарил "друзей-посланников из других государств, контакты с которыми были полезными и приятными", а также проживающих в Турции россиян.

Ранее Владимир Путин назначил Александра Дарчиева новым послом в Вашингтоне после того, как США выдали соответствующий агреман в ходе российско-американских консультаций в Стамбуле. В Кремле главной задачей дипломата назвали развитие отношений с США и отстаивание интересов России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила задачу Дарчиева как "крайне сложную", поскольку прошлая американская администрация на протяжении многих лет нарушала отношения между государствами.

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