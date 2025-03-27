Захарова: посол Дарчиев должен провести работу по восстановлению контактов с США

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Новый посол России в США Александр Дарчиев должен будет провести работу по восстановлению контактов с американской стороной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.

Дипломат отметила, что задача нового посла России "крайне сложная", так как предыдущая администрация США на протяжении многих лет нарушала отношения между странами.

Кроме того, Захарова указала, что необходимо восстановить работу посольства, и добавила, что в этом направлении стоит "огромное количество задач".

Дарчиев прилетел в Вашингтон в ночь на четверг, 27 марта. Посол подчеркнул, что Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп поставили задачу восстановить межгосударственные связи и нормализовать работу диппредставительств.

Кроме того, дипломат признал, что расчистка "санкционного токсичного наследия" и решение вопросов, накопившихся в отношениях Москвы и Вашингтона, потребует еще больших усилий.