14 апреля, 19:07Политика
Посол Сирии Джаафари опроверг сообщения о запрошенном убежище в РФ
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Посол Сирии в Москве Башар аль-Джаафари опроверг сообщения о якобы запрошенном им убежище в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Об обращении посла к России с запросом на предоставление убежища ранее писал ТАСС со ссылкой на источник.
"Я удивлен откуда появилось подобное сообщение", – прокомментировал данную новость Джаафари.
До этого СМИ писали, что Джаафари завершает свою миссию в РФ и назначен на новую должность в администрации в Дамаске. Информацию опровергли в сирийской дипмиссии, сославшись на взлом социальных сетей посольства Сирии в России.
Однако позже МИД Сирии объявил о своем решении сменить посла страны в Москве.