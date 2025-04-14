Посол Сирии Джаафари опроверг сообщения о запрошенном убежище в РФ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Посол Сирии в Москве Башар аль-Джаафари опроверг сообщения о якобы запрошенном им убежище в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Об обращении посла к России с запросом на предоставление убежища ранее писал ТАСС со ссылкой на источник.

"Я удивлен откуда появилось подобное сообщение", – прокомментировал данную новость Джаафари.

До этого СМИ писали, что Джаафари завершает свою миссию в РФ и назначен на новую должность в администрации в Дамаске. Информацию опровергли в сирийской дипмиссии, сославшись на взлом социальных сетей посольства Сирии в России.

Однако позже МИД Сирии объявил о своем решении сменить посла страны в Москве.