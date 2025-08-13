Посольство США заявило о продолжении переговоров с РФ по "раздражителям"

Фото: 123RF/lacheev

Американская сторона рассчитывает в будущем продолжить переговоры с представителями РФ по устранению "раздражителей" в отношениях двух стран. Об этом заявили в посольстве США в Москве, сообщает газета "Известия".

"США рассматривают канал по устранению "раздражающих факторов" как конструктивную площадку для постоянных переговоров о стабилизации работы наших дипломатических представительств", – отметили в дипмиссии.

При этом переговоры США и России были сосредоточены на восстановлении функциональности диппредставительств в Москве и Вашингтоне, а не на более широкой нормализации двусторонних отношений, добавили в посольстве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили настрой на успешное проведение российско-американского саммита на Аляске.

Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдет в пятницу, 15 августа, в Анкоридже на Аляске. Основной темой встречи станет вопрос долгосрочного урегулирования украинского конфликта. В Белом доме подчеркнули, что цель саммита – лучше понять позицию России для достижения мира на Украине.

В МИД РФ выразили надежду, что предстоящая встреча Путина и Трампа придаст новый импульс нормализации отношений двух стран. В ведомстве отметили, что саммит двух президентов позволит продвинуться в решении ряда важных вопросов, в том числе в возобновлении авиасообщения.