Трамп заявил, что Россия всегда выигрывала войны

Россия на протяжении всей своей истории выигрывала войны и выживала – россияне победили лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и французского императора Наполеона Бонапарта. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

"Россия сильна, потому что она воюет", – подчеркнул глава Белого дома.

Он также сообщил, что обсуждал данную тему с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Последний, по словам Трампа, выразил уверенность в том, что Россия не потерпит поражение от Украины, так как РФ является огромной страной, которая "побеждает и выживает, выигрывая войны".

Встреча Владимира Путина и Трампа состоится на Аляске в пятницу, 15 августа. Основной темой обсуждения станет вопрос долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Американский лидер планирует настаивать на прекращении конфликта. При этом он назвал предстоящую встречу "скорее предварительной", она сможет заполнить "некоторые пробелы", а также уточнить параметры возможных решений.

В качестве одного из итогов встречи Трамп ожидает начало прямых переговоров "за одним столом" между Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Такому исходу, по утверждению лидера США, поспособствуют именно его усилия.