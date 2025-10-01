Комплекс "Искандер-М" уничтожил 20 фур ВСУ и 100 БПЛА "Лютый"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский ракетный комплекс "Искандер-М" нанес удар по месту подготовки к запуску БПЛА в районе Лавы у Чернигова. В результате были уничтожены 20 автомобилей ВСУ и около 100 беспилотников "Лютый", сообщает Life.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, были ликвидированы 60 украинских военных, в том числе операторы и техники.

"Точным ударом ОТРК "Искандер-М" цель поражена. В результате возникло масштабное возгорание и детонация БПЛА", – уточнило министерство.

Кроме того, при помощи дронов "Герань-2" ВС РФ поразили 5 грузовиков ВСУ с БПЛА.

Ранее российские военные поразили места хранения и запуска БПЛА дальнего действия. Для удара применили оперативно-тактическую авиацию, дроны, ракетные войска и артиллерию.

Помимо мест хранения и запуска вражеских беспилотников, нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.

