Путин: РФ дважды заявляла о готовности вступить в НАТО, но получала отказ

Фото: depositphotos/borkus

СССР и затем Россия 2 раза заявляли о готовности вступить в НАТО, но получали отказ "с порога". Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам главы государства, РФ стремилась ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности.

"Первый раз в 1954 году, еще во времена СССР. Это было сделано тогда. А второй раз в ходе визита президента США (Билла. – Прим. ред.) Клинтона в Москву. Я уже об этом говорил в 2000 году, когда мы с ним на эту тему тоже разговаривали. И оба раза мы фактически получили отказ, причем с порога", – сказал Путин.

Он отметил, что 35 лет назад казалось, что все барьеры, мешающие совместными усилиями решать глобальные проблемы человечества, а также разрешать споры и конфликты, основываясь на взаимном уважении и учете интересов всех сторон, исчезли.

Президент рассказал, что Клинтон во время встречи в 2000 году назвал вступление России в НАТО нереальным и ответил отказом.

По его словам, Россия была уже готова к совместной работе и к нелинейным шагам в сфере безопасности, но западные коллеги отказались освобождаться от геополитических и исторических стереотипов, а также от упрощенной схематичной картины мира.

"Я тоже публично говорил, когда мы с президентом Клинтоном говорили. Он говорит: "Знаешь, интересно. Я считаю, что это (вступление России в НАТО) возможно". А потом вечером говорит: "Я со своими посоветовался – нереально. Сейчас нереально". А когда реально? Все, все ушло", – сказал президент.

Ранее Путин заявил, что с Россией фактически воюют все страны НАТО. Однако, подчеркнул президент, боеготовность российской армии в настоящее время находится на самой высокой позиции в мире.