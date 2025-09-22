Посол Гончар сообщил о работе канала экстренной связи между Россией и НАТО

Фото: 123RF/designer491

Канал экстренной связи между Россией и НАТО продолжает работать, стороны периодически обмениваются письмами по конкретным инцидентам. Об этом сообщил российский посол в Брюсселе Денис Гончар.

"Естественно, никакого субстантивного диалога с Альянсом в настоящее время нет. Имеет лишь место периодический обмен краткими письмами по линии военных структур, которые в основном касаются конкретных инцидентов", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Гончар напомнил, что с 1 ноября 2021 года в Москве было принято решение о приостановке работы постпредства при НАТО, а поддержание экстренных контактов поручили послу. Когда дипломат приехал в Брюссель, то уведомил об этом международный секретариат НАТО. Содержательного ответа посол не получил, однако ему передали номера телефонов и электронную почту, подтвердив, что канал экстренной связи сохраняется.

Дипломат добавил, что на сегодняшний день без отказа НАТО от враждебной линии ни о каком возврате к нормальному диалогу речи быть не может.

В сентябре Североатлантический альянс запустил операцию "Восточный страж" с целью усиления обороны на восточном фланге после инцидента с беспилотниками в Польше. По словам генсека НАТО Марка Рютте, в ходе данных мероприятий также будет отработано использование дронов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что нанесение ударов по российским БПЛА со стороны НАТО над территорией Украины будет означать вступление Альянса в прямую войну. Медведев обратил внимание на необходимость называть вещи своими именами.