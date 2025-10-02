"Деньги 24": доходный лимит по патентной системе для малого бизнеса снизят до 10 млн руб

Правительство изменит правила патентной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. Максимальный годовой доход по патенту сократят с 60 до 10 миллионов рублей.

Также из перечня разрешенных видов деятельности по патентной системе налогообложения могут исключить розничную торговлю через стационарные объекты и грузоперевозки автотранспортом. Эксперт отметил, что эти направления сейчас являются одними из самых популярных среди предпринимателей, использующих патент.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.