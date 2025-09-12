Кабмин России повысил пошлины на ввоз сидра из недружественных стран

Фото: 123RF/sarymsakov

Российское правительство повысило таможенные пошлины на ввоз до 31 декабря этого года солодового пива и сидра из недружественных стран. Соответствующее постановление кабмина размещено на портале нормативно-правовых актов.

Согласно документу, пошлина на солодовое пиво повышена с 1 до 1,5 евро. Пошлины на сидр, грушевый сидр и другие игристые напитки увеличены с 22,5 до 30% таможенной стоимости.

Постановление вступает в силу через 7 дней после официальной публикации.

Производство алкоголя в России с начала года снизилось на 26% в годовом выражении. С января по апрель выпуск спиртного, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, уменьшился до 46,58 миллиона декалитров.

Особенно заметно снизилось производство слабоалкогольных напитков (до 448,5 тысячи декалитров) и плодовых алкогольных напитков (до 498,8 тысячи декалитров). Снижение составляет 94,5 и 89,8% соответственно.