Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Российские войска освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Село удалось взять под контроль благодаря активным и решительным действиям бойцов, принадлежащих к группировке войск "Север".

Ранее войскам подразделения "Юг" удалось отбить населенный пункт Кузьминовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). В свою очередь, военнослужащие в группировке "Запад" освободили Шандриголово в ДНР.

До этого российский ракетный комплекс "Искандер-М" уничтожил 20 автомобилей и около 100 беспилотников ВСУ в районе Лавы у Чернигова. В результате были ликвидированы 60 военных, включая операторов и техников. Также возникло масштабное возгорание и детонация БПЛА.