Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 12:11

Политика

Российские войска освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Российские войска освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Село удалось взять под контроль благодаря активным и решительным действиям бойцов, принадлежащих к группировке войск "Север".

Ранее войскам подразделения "Юг" удалось отбить населенный пункт Кузьминовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). В свою очередь, военнослужащие в группировке "Запад" освободили Шандриголово в ДНР.

До этого российский ракетный комплекс "Искандер-М" уничтожил 20 автомобилей и около 100 беспилотников ВСУ в районе Лавы у Чернигова. В результате были ликвидированы 60 военных, включая операторов и техников. Также возникло масштабное возгорание и детонация БПЛА.

Российские войска освободили семь населенных пунктов за неделю

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика