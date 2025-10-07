Силы ПВО уничтожили за ночь 184 беспилотника над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 184 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами в ночь на 7 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов было сбито над Курской областью – 62 аппарата. Кроме того, 31 беспилотник ликвидирован в Белгородской области, 30 – в Нижегородской, 18 – в Воронежской, 6 – в Липецкой, 5 – в Калужской, 4 – в Тульской области. По 3 БПЛА уничтожили в Ростовской и Рязанской областях, по 2 – в Брянской, Орловской областях, Крыму и Московском регионе, а также еще 1 – в Вологодской области.

Помимо этого, еще 13 вражеских беспилотников удалось перехватить над акваторией Черного моря.

В результате атаки БПЛА в Белгородской области повреждения получил многоквартирный жилой дом в Старом Осколе: в здании были выбиты окна в 15 квартирах. Кроме того, во дворе жилого дома осколками посечены 20 автомобилей.

Также 3 украинских беспилотника были обезврежены на территории одного из предприятий Тюмени. Оперативные действия экстренных служб позволили предотвратить детонацию дронов. В результате инцидента никто не пострадал, также не было допущено взрывов и горения.