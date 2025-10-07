Жилой дом поврежден в Старом Осколе при атаке беспилотника

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Средства ПВО уничтожили вражеский беспилотник самолетного типа над Старым Осколом в Белгородской области. При падении обломков БПЛА в многоквартирном доме были выбиты окна в 15 квартирах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кроме того, во дворе жилого дома осколками посечены 20 автомобилей. Предварительно, никто из жильцов не пострадал. На месте уже работают оперативные службы, которые выясняют подробности инцидента.

Вечером 6 октября система ПВО сбила несколько украинских ракет над Белгородом и Белгородским районом. Вместе с тем информации о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.

Ранее один человек пострадал в результате атаки БПЛА на Нижегородскую область. Воздушная атака была отражена в районе промзоны Дзержинска. Пострадавшему уже оказывается вся необходимая медпомощь. Кроме того, падение обломков привело к нескольким локальным возгораниям в частном секторе.