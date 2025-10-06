В Туапсинском муниципальном округе из-за атаки БПЛА пострадали два человека

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали в результате ночной атаки беспилотников в Туапсинском муниципальном округе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В результате падения обломков дронов на территории Туапсинского НПЗ произошло возгорание, которое ликвидировали пожарные службы. Пострадавших с ранениями доставили в больницу.

Фрагменты БПЛА также упали в селе Дедеркой Шепсинского сельского поселения и стали причиной пожара, были повреждены окна дома. Люди не пострадали.

На местах происшествия работают оперативные и специальные службы.

В ночь на понедельник, 6 октября, в Нижегородской области отразили атаку 20 БПЛА. Об этом ранее сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Глеб Никитин. После падения обломков дронов травмы получил один человек, но они не угрожают его жизни.

Также ранее сообщалось, что за минувшую ночь силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 251 украинский беспилотник. Из них 40 БПЛА были перехвачены над Крымом, 34 – над территорией Курской области и 30 – над Белгородом. Помимо этого, удалось перехватить 62 беспилотника над Черным морем и 5 – над Азовским.

