Ограничения на работу сняты в аэропортах Калуги и Тамбова

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняли в аэропортах Калуги и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Они действовали утром 6 октября.

Ранее прием и выпуск самолетов был открыт в авиагаванях Сочи, Краснодара и Геленджика. Ограничения здесь начали действовать в ночь на 6 октября.

Кроме того, аналогичные меры вводились в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. На данный момент авиагавани не принимают и не выпускают самолеты.