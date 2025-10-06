06 октября, 08:04Транспорт
Ограничения на работу сняты в аэропортах Калуги и Тамбова
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняли в аэропортах Калуги и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
По его словам, меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Они действовали утром 6 октября.
Ранее прием и выпуск самолетов был открыт в авиагаванях Сочи, Краснодара и Геленджика. Ограничения здесь начали действовать в ночь на 6 октября.
Кроме того, аналогичные меры вводились в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. На данный момент авиагавани не принимают и не выпускают самолеты.