Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 08:04

Транспорт

Ограничения на работу сняты в аэропортах Калуги и Тамбова

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняли в аэропортах Калуги и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Они действовали утром 6 октября.

Ранее прием и выпуск самолетов был открыт в авиагаванях Сочи, Краснодара и Геленджика. Ограничения здесь начали действовать в ночь на 6 октября.

Кроме того, аналогичные меры вводились в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. На данный момент авиагавани не принимают и не выпускают самолеты.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика