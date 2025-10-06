Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 07:07

Транспорт

Ограничения сняли в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика

Фото: 123RF/sanguer

В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничительных мер на запасные аэродромы ушли пять самолетов, совершавших рейс в Сочи.

Ограничения для обеспечения безопасности полетов были введены в аэропортах Сочи и Геленджика в ночь на понедельник, 6 октября. Позже аналогичные меры начали действовать и в авиагавани Краснодара.

Кроме того, меры вводились в аэропортах Нижнего Новгорода, Калуги и Ярославля. Работа в них временно приостановлена.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика