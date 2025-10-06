Ограничения сняли в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика

Фото: 123RF/sanguer

В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничительных мер на запасные аэродромы ушли пять самолетов, совершавших рейс в Сочи.

Ограничения для обеспечения безопасности полетов были введены в аэропортах Сочи и Геленджика в ночь на понедельник, 6 октября. Позже аналогичные меры начали действовать и в авиагавани Краснодара.

Кроме того, меры вводились в аэропортах Нижнего Новгорода, Калуги и Ярославля. Работа в них временно приостановлена.