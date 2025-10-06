Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01:40

Транспорт

Ограничения введены в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика

Фото: depositphotos/joyfull

Ограничения на работу введены в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, такие временные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В данный момент аэропорты этих городов не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в воздушной гавани Тамбова.

Также 5 октября ограничительные меры коснулись авигавани Ярославля. Спустя несколько часов аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

транспортрегионы

