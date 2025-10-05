Ограничения сняты в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля

Фото: 123RF/serjio74

Ограничения сняты на работу аэропортов Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля. Гавани вновь принимают и отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. В период их действия на запасной аэродром направился один рейс, следовавший в Нижний Новгород.

Ограничения начали действовать в аэропорту Тамбова ночью 5 октября. Затем аналогичные меры ввели в гаванях Нижнего Новгорода и Ярославля.

Ранее авиагавань Вильнюса приостановила прием и вылет самолетов из-за информации о приближении воздушных шаров. Несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы.

