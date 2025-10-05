Форма поиска по сайту

05 октября, 04:55

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля

Фото: depositphotos/joyfull

Временные ограничения на работу введены в аэропотрах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты этих городов временно не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в воздушной гавани Тамбова. Аэропорт временно остановил работу.

Также авиагавань Вильнюса приостановила прием и вылет самолетов из-за информации о приближении к авиагавани воздушных шаров. Несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы.

