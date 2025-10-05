01:13Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Тамбова
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее подобные ограничения были введены в авиагаванях Казани и Нижнего Новгорода. Однако спустя несколько часов они вернулись к штатной работе.
Также ограничения коснулись воздушной гавани Калуги. Аэропорт временно не принимал и не выпускал самолеты.