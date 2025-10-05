Временные ограничения введены в аэропорту Тамбова

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее подобные ограничения были введены в авиагаванях Казани и Нижнего Новгорода. Однако спустя несколько часов они вернулись к штатной работе.

Также ограничения коснулись воздушной гавани Калуги. Аэропорт временно не принимал и не выпускал самолеты.