Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:13

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Тамбова

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее подобные ограничения были введены в авиагаванях Казани и Нижнего Новгорода. Однако спустя несколько часов они вернулись к штатной работе.

Также ограничения коснулись воздушной гавани Калуги. Аэропорт временно не принимал и не выпускал самолеты.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика