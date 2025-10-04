Фото: depositphotos/dell640

Временные ограничения сняты в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов. Сейчас аэропорты этих городов возобновили прием и выпуск самолетов.

В период действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолетов, следовавший в Казань.

Кореняко подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее подобные ограничительные меры были отменены в авиагаванях Волгограда, Саратова и Калуги. Воздушные гавани возобновили прием и выпуск самолетов.