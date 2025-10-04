Временные ограничения сняты в аэропортах Волгограда, Саратова и Калуги

Фото: depositphotos/nitinut380

Временные ограничения на работу сняты в аэропортах Волгограда, Саратова и Калуги. Об этом сообщил сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорты этих городов возобновили прием и выпуск самолетов.

Ранее подобные ограничения коснулись аэропорта Уфы. Однако вскоре авиагавань вернулась к штатной работе.

Кроме того, ограничения были введены в воздушных гаванях Сочи и Геленджика. Спустя несколько часов они возобновили прием и выпуск самолетов.