Временные ограничения сняты в аэропортах Волгограда, Саратова и Калуги
Фото: depositphotos/nitinut380
Временные ограничения на работу сняты в аэропортах Волгограда, Саратова и Калуги. Об этом сообщил сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорты этих городов возобновили прием и выпуск самолетов.
Ранее подобные ограничения коснулись аэропорта Уфы. Однако вскоре авиагавань вернулась к штатной работе.
Кроме того, ограничения были введены в воздушных гаванях Сочи и Геленджика. Спустя несколько часов они возобновили прием и выпуск самолетов.