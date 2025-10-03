Аэропорт Уфы возобновил прием и выпуск самолетов

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения сняты в аэропорту Уфы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Авиагавань вновь работает на прием и выпуск воздушных судов в соответствии с расписанием.

Временная приостановка деятельности аэровокзала была объявлена для обеспечения безопасности полетов около 11:31 по московскому времени 3 октября. Аналогичные меры коснулись аэропорта Оренбурга, их сняли спустя примерно 4 часа.

До этого ограничения также были объявлены в аэропорту Мюнхена. Причиной стало обнаружение нескольких БПЛА в небе над воздушной гаванью. В результате произошедшего 17 рейсов не смогли вылететь. Еще 15 прибывавших в аэропорт самолетов были перенаправлены в другие города Германии и Австрии.