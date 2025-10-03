Ограничения на работу введены в аэропорту Оренбурга

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения начали действовать в аэропорту Оренбурга. Об этом предупредил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Согласно режиму, авиагавань перестала принимать и выпускать гражданские воздушные суда. По словам представителя федерального агентства воздушного транспорта, решение о введении данных мер было принято в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Немногим ранее самолет, летевший из Иркутска в Шереметьево, вернулся на место стоянки из-за неисправности. По предварительным данным, проблема возникла во время разгона на взлетно-посадочной полосе.

Командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета и согласовать посадку с наземными службами. В результате никто не пострадал. Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.