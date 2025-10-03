03 октября, 05:48Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропортах Сочи и Геленджика
Фото: depositphotos/dell640
Временные ограничения сняты в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности перелетов. Сейчас аэропорты этих городов возобновили прием и выпуск самолетов.
В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 рейсов, следовавших в Сочи.
Кореняко подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Ранее, 2 октября, подобные ограничения были введены в воздушной гавани Саратова. Спустя несколько часов она вернулась к штатной работе.