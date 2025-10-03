Фото: depositphotos/dell640

Временные ограничения сняты в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности перелетов. Сейчас аэропорты этих городов возобновили прием и выпуск самолетов.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 рейсов, следовавших в Сочи.

Кореняко подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее, 2 октября, подобные ограничения были введены в воздушной гавани Саратова. Спустя несколько часов она вернулась к штатной работе.

