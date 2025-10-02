Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 08:03

Транспорт

Ограничения на полеты сняты в аэропорту Саратова

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на полеты сняты в аэропорту Саратова, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, запрет на прием и вылет самолетов вводился для обеспечения безопасности перелетов.

Ограничения на работу аэропорта Саратова ввели рано утром 2 октября. Аналогичные меры безопасности были в авиагаванях Астрахани и Волгограда.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один борт, следовавший в Астрахань, и один, направлявшийся в Волгоград. В настоящее время аэровокзалы работают в штатном режиме.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" внезапно отказалась от рейсов в Геленджик

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика