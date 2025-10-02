Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на полеты сняты в аэропорту Саратова, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, запрет на прием и вылет самолетов вводился для обеспечения безопасности перелетов.

Ограничения на работу аэропорта Саратова ввели рано утром 2 октября. Аналогичные меры безопасности были в авиагаванях Астрахани и Волгограда.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один борт, следовавший в Астрахань, и один, направлявшийся в Волгоград. В настоящее время аэровокзалы работают в штатном режиме.