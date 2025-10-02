Форма поиска по сайту

02 октября, 05:14

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропортах Астрахани и Саратова

Фото: depositphotos/nitinut380

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Астрахани и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что данные меры действуют для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты этих городов временно не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в воздушной гавани Волгограда. Она временно приостановила работу.

Также 1 октября ограничительные меры вводились в отношении аэропорта Саратова. Однако спустя несколько часов там возобновили прием и выпуск самолетов.

