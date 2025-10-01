Временные ограничения введены в аэропорту Саратова

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры призваны обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее подобные ограничения были введены в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань временно приостановила свою работу.

Также 29 сентября ограничения коснулись авиагаваней Калуги и Жуковский. Вскоре аэропорты возобновили прием и выпуск самолетов.