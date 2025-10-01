Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Фото: depositphotos/nitinut380

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее, 29 сентября, аэропорт Волгограда уже сталкивался с аналогичными ограничениями. Спустя несколько часов воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

Кроме того, ограничения были введены в авиагаванях Калуги и Жуковском. Однако вскоре аэропорты возобновили прием и выпуск самолетов.