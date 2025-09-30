30 сентября, 06:07Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропортах Волгограда, Краснодара и Ставрополя
Фото: depositphotos/Feverpitch
Временные ограничения на работу сняты в аэропортах Волгограда, Краснодара и Ставрополя. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорты этих городов возобновили прием и выпуск самолетов.
Ранее подобные ограничения были сняты в авиагавани Калуги. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.
Также 29 сентября временные ограничения были введены в аэропорту Жуковский. Однако вскоре авиагавань возобновила прием и выпуск самолетов.