Временные ограничения сняты в аэропортах Волгограда, Краснодара и Ставрополя

Фото: depositphotos/Feverpitch

Временные ограничения на работу сняты в аэропортах Волгограда, Краснодара и Ставрополя. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорты этих городов возобновили прием и выпуск самолетов.

Ранее подобные ограничения были сняты в авиагавани Калуги. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

Также 29 сентября временные ограничения были введены в аэропорту Жуковский. Однако вскоре авиагавань возобновила прием и выпуск самолетов.