Временные ограничения сняты в аэропорту Калуги

Фото: depositphotos/dell640

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

При этом сохраняются ограничения в аэропортах Краснодара и Ставрополя. Воздушные гавани этих городов временно приостановили работу.

Ранее подобные меры были введены в авиагавани Волгограда. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.