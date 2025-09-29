Форма поиска по сайту

Новости

Новости

29 сентября, 23:28

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Фото: 123RF/rostislavv

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропортах Калуги и Жуковском. Однако вскоре авиагавани вернулись к штатной работе.

Также 29 сентября подобные ограничительные меры действовали в аэропорту Тамбова. Спустя несколько часов они были сняты и воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов.

