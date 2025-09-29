29 сентября, 08:30Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Тамбова
Фото: depositphotos/Feverpitch
Временные ограничения на полеты сняты в аэропорту Тамбова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Уточняется, что воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты в целях обеспечения безопасности полетов.
Временные ограничения вводились в воздушных гаванях Тамбова и Калуги ночью понедельника, 29 сентября. Позднее аналогичные меры распространили на аэропорт Жуковский.
Утром ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги и Жуковский были сняты.