29 сентября, 08:30

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропорту Тамбова

Фото: depositphotos/Feverpitch

Временные ограничения на полеты сняты в аэропорту Тамбова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Уточняется, что воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты в целях обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения вводились в воздушных гаванях Тамбова и Калуги ночью понедельника, 29 сентября. Позднее аналогичные меры распространили на аэропорт Жуковский.

Утром ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги и Жуковский были сняты.

