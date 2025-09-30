Форма поиска по сайту

01:47

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя

Фото: depositphotos/joyfull

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты этих городов временно не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в воздушной гавани Волгограда.

Также 29 сентября они действовали в аэропортах Калуги и Жуковский. Однако вскоре авиагавани вернулись к работе в штатном режиме.

