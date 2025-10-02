01:02Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что данные меры действуют для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее, 1 октября, аэропорт Волгограда уже сталкивался с аналогичными ограничениями. Спустя несколько часов воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.
Кроме того, ограничения вводились в аэропорту Саратова. Авиагавань временно не принимала и не выпускала самолеты.