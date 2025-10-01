Форма поиска по сайту

01 октября, 07:28

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропорту Волгограда

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет", – написал он в своем телеграм-канале.

Уточняется, что данные меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Запрет на посадку и взлет самолетов вводился в воздушной гавани Волгограда ночью 1 октября. При этом сохраняются ограничения на работу аэропорта Саратова. Он временно не принимает и не выпускает самолеты.

