01 октября, 07:28Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Волгограда
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет", – написал он в своем телеграм-канале.
Уточняется, что данные меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Запрет на посадку и взлет самолетов вводился в воздушной гавани Волгограда ночью 1 октября. При этом сохраняются ограничения на работу аэропорта Саратова. Он временно не принимает и не выпускает самолеты.