Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения сняты в аэропортах Волгограда и Астрахани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорты этих городов возобновили прием и выпуск самолетов.

В период действия ограничительных мер на запасной аэродром улетели один самолет, следовавший в Астрахань, и один, летевший в Волгоград.

Кореняко подчеркнул, что экипажи судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

При этом временные ограничения сохраняются в аэропорту Саратова. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты.