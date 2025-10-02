02 октября, 06:36Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропортах Волгограда и Астрахани
Временные ограничения сняты в аэропортах Волгограда и Астрахани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорты этих городов возобновили прием и выпуск самолетов.
В период действия ограничительных мер на запасной аэродром улетели один самолет, следовавший в Астрахань, и один, летевший в Волгоград.
Кореняко подчеркнул, что экипажи судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
При этом временные ограничения сохраняются в аэропорту Саратова. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты.