03 октября, 11:31

Транспорт

Ограничения на работу введены в аэропорту Уфы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В аэропорту Уфы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба авиагавани.

Отмечается, что это необходимо для обеспечения безопасности перелетов. Рейсы будут выполняться после снятия ограничений.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко предупредил, что аналогичные ограничения начали действовать в аэропорту Оренбурга, там не принимают и не выпускают воздушные суда.

Кроме того, ограничения затронули аэропорты Сочи и Геленджика. Они были сняты через несколько часов. Кореняко отмечал, что меры вводились для обеспечения безопасности перелетов. В период их действия на запасные аэродромы ушли 10 рейсов, следовавших в Сочи.

транспортрегионы

