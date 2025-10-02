Временные ограничения введены в аэропортах Сочи и Геленджика

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – отмечается в сообщении.

Ранее аналогичные меры вводились в аэропорту Саратова. Они начали действовать рано утром 2 октября, спустя время ограничения сняли.

Также их вводили в авиагаванях Астрахани и Волгограда. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один борт, следовавший в Астрахань, и один, направлявшийся в Волгоград.