Аэропорт Оренбурга возобновил работу после ограничений

Фото: 123RF/vadimorlov

Временные ограничения сняты в аэропорту Оренбурга. Авиагавань вновь принимает и отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Как он пояснил, меры объявлялись для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ограничения начали действовать в аэропорту Оренбурга утром 3 октября. Он перестал принимать и выпускать гражданские воздушные суда.

Вместе с тем аналогичные меры пока еще распространяются на аэропорт Уфы. Они также объясняются необходимостью обеспечения безопасности перелетов. Рейсы будут выполняться после снятия ограничений.

Ранее самолет, летевший из Иркутска в Шереметьево, вернулся на место стоянки из-за неисправности. По предварительным данным, проблема возникла во время разгона на ВПП. В результате никто не пострадал.

