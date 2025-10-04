00:07Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Калуги
Временные ограничения введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Также аналогичные ограничения были введены воздушных гаванях Волгограда и Саратова. Воздушные гавани приостановили работу в штатном режиме.
Днем ранее ограничения были введены в авиагавани Уфы. Спустя несколько часов аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.