Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Также аналогичные ограничения были введены воздушных гаванях Волгограда и Саратова. Воздушные гавани приостановили работу в штатном режиме.

Днем ранее ограничения были введены в авиагавани Уфы. Спустя несколько часов аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

