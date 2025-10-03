03 октября, 23:24Транспорт
Временные ограничения введены в аэропортах Волгограда и Саратова
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Временные ограничения на работу введены в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорты этих городов временно не принимают и не выпускают самолеты.
Ранее подобные ограничения были введены в воздушной гавани Уфы. Спустя несколько часов аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.
Кроме того, временные ограничения коснулись воздушных гаваней Сочи и Геленджика. Аэропорты не принимали и не выпускали гражданские самолеты.