Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

ВРеменные ограничения начали действовать в аэропорту Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В соответствии с режимом, авиагавань перестала работать на прием и выпуск воздушных судов. Представитель федерального агентства воздушного транспорта объяснил введение запрета необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Ранее аэропорт Мюнхена приостановил прием и выпуск самолетов из-за нескольких дронов в небе. Сами беспилотники были замечены вечером накануне.

В результате 17 рейсов не смогли вылететь из авиагавани. Еще 15 бортов перенаправили в другие города Германии и Австрии.