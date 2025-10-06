Форма поиска по сайту

Новости

06 октября, 05:32

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Фото: depositphotos/nitinut380

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения ввели в авиагавани Ярославля. Аэропорт временно приостановил работу.

Также ограничения коснулись аэропортов Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика. Авиагавани этих городов не принимают и не выпускают самолеты.

